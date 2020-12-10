التقديم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الأول الثانوي «جدول ورابط وخطوات»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط تسجيل استمارة التقديم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الأول الثانوي لأداء الامتحانات التجريبية والتى تبدأ يوم 15/12/2020 بغرض تدريب الطلال على أداء الامتحان الإلكتروني من خلال التابلت، ونعرض فيما يلى جدول امتحانات أولي ثانوي.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي من 15/12/2020 – 20/12/2020
|
اليوم
|
المادة
|
زمن الامتحان
|
الثلاثاء 15/12/2020
|
اللغة العربية
|
3 ساعات
|
الأحياء
|
ساعة ونصف
|
الأربعاء 15/12/2020
|
اللغة الأجنبية الأولى
|
ساعتين ونصف
|
الجغرافيا
|
ساعة ونصف
|
الخميس 17/12/2020
|
الرياضيات
|
3 ساعات
|
اللغة الأجنبية الثانية
|
ساعة ونصف
|
السبت 19/12/2020
|
الفلسفة والمنطق
|
ساعة ونصف
|
الفيزياء
|
ساعة ونصف
|
الأحد 20/12/2020
|
التاريخ
|
ساعة ونصف
|
الكيماء
|
ساعة ونصف
|
الامتحان متاح في اليوم المحدد من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءًا
وأعلنت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي، للتقدم للامتحانات الالكترونية عبر التابلت، ويحتاج الطالب أو الطالبة لكى يقوم بالتسجيل الإلكتروني أن يكون معه البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بكل طالب.
ويجب على الطالب لتسجيل الاستمارة الالكترونية لامتحانات أولى ثانوي اتباع الخطوات التالية:
- فتح بوابة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
- كتابة الاستمارة الورقية.
- كتابة الرقم السر وكلمة السر الخاصة بالطالب
- ملئ استمارة البيانات التي تحتوى على الاسم رقم التليفون وتاريخ الميلاد ووظيفة ولى الأمر والشعبة.
- القيام بطباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات.
- الاحتفاظ بصورة الاستمارة ليستطيع دخول الامتحانات التجريبية التالية.
يمكن الدخول على موقع الاستمارة من خلال الضغط هـــنــــــا .
ويجب الحرص عند ملئ استمارة البيانات لأن في حالة وجود خطأ في البيانات سيقوم الطالب بتصحيحه من خلال المدرسة.
وحددت وزارة التربية والتعليم يوم 23 يناير 2021 ليكون موعدًا لامتحان نصف العام الدراسى لطلاب الصف الأول الثانوي.
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