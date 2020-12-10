شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تمويل مشروع تحديث نظم الري وتطبيق النظم المطور بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تفاصيل تمويل مشروع تحديث نظم الري وتطبيق النظم المطورة بمراكز المحافظة الخمسة.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد،، أنه تم استقبال ممثلي البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري والجمعية المركزية الزراعية بمقر المديرية بمدينة الخارجة، وذلك بهدف وضع الرؤية التنفيذية لنظام تحديث الري من خلال الجمعية المركزية وجمعياتها المحلية طبقا لمبادرة البنك المركزي والتمويل المتاح بالبنك الزراعي المصري بنسبة 5% على 5 سنوات وتولي كل من البنوك تحديد آليات التعاقد مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري.

وأضاف «المرسي» أن اللقاء تضمن إفادة ممثل البنك الأهلي المصري بأن التمويل متاح طبقًا لمبادرة الجمعيات للمساحات أقل من 100 فدان ومتاح للأفراد الأكثر من 100 فدان بشكل مباشر مع البنك، فيما أفاد ممثل البنك الزراعي المصري أن التمويل المتاح للأفراد طبقًا لما جرى الاتفاق عليه بوزارة الزراعة والبنك لا يمنع التعامل مع الجمعيات كتمويل مباشر، كما جرى الاتفاق مع قطاع استصلاح الأراضي، كما أن البنك يتولى تمويل الأفراد بعد توقيعهم مع البنك طبقًا لآليات الصرف المحددة من الوزارة.

وأشار إلى أن الجمعية التعاونية الزراعية أعلنت عن دعم منظومة تحديث الري ولكنها لن تقترض باسم الجمعية مباشرة ولكنها سوف تساعد المزارعين في تدعيم المنظومة والعمل مع المزارعين من خلال الجمعيات المحلية لتشجيع المزارعين وتوجيههم للتنفيذ وتنفيذ التدريب والإرشاد كما أنها سوف تساعد في اختيار الشركات مع المزارعين بعد توقيعهم في البنوك على قروضهم الخاصة بمنظومة تحديث الري طبقًا لضمان وزارة المالية وماتم الاتفاق عليه بالبنك.