شكرا لقرائتكم خبر عن طلا ب مدارس التربية الخاصة ببني سويف يشاركون في الاحتفال باليوم العالمي للطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك طلاب مدارس التربية الخاصة في مدينة بنى سويف بالاحتفال باليوم العالمي للطفل في مدرسة النور والأمل، من خلال تنفيذ عدد من العروض الفنية.

شهد الاحتفال أحمد ربيع مدير إدارة التربية الخاصة والدكتور محروس عبداللطيف رئيس مجلس الأمناء ونادي روتاري بني سويف ميدوم ونشوي كامل موجة الاعاقة والدكتورة نجلاء فتحي استاذ بكلية ذوي الإعاقة بجامعة بني سويف وكل من الشيخ رضا عبدالحليم وحنان محمود ووفاء حسام الدين بمنطقة وعظ بني سويف.

وقال أحمد ربيع مدير ادارة التربية الخاصة، إن العالم بأثره يحتفل باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، وهذا اليوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتم الاعلان عن الاحتفاء باليوم الدولى للأشخاص ذوى الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة.