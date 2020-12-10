شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لزراعة 100 شجرة مثمرة على الطرق بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، الخميس، حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز ودهان الأعمدة وزراعة الأشجار والشتلات الجديدة.

كانت حملة النظافة والتشجير تحت اشراف الاستاذ محمود عبدالمعطى نائب رئيس المركز والمدينة والاستاذ يسرى ابوبكر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص.

وقال رئيس المركز انه تم تكليف نواب رئيس المركز بمتابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى التابعة للمركز حيث تم شن حملة نظافة داخل مدينة ابوقرقاص بمسح وكنس شوارع المدينة وجاري اعمال دهان أعمدة الانارة بمدينة ابوقرقاص.

وأضاف رئيس المركز أن أعمال التجميل والتطوير بالقرى التابعة لرئاسة المركز مستمرة وجاري تجميل وزراعة شتلات الأشجار المثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي ومداخل المدينة البحري والقبلي تحت اشراف الأستاذة هبة حسن مديرة إدارة الحدائق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والمهندس احمد مصطفى مدير المشتل بالمدينة وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري بمدينة ابوقرقاص .

وأكد رئيس المركز أنه بصدد تعميم فكرة غرس الشجر المثمر بالمركز، لتحقيق العديد من الأهداف، منها التجميل والحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة، ووجه رئيس المركز بضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمركز بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء في مركز ابوقرقاص والاهتمام بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمدينة والقرى.

وأكد رئيس المركز أن العمل يجري على قدما وساق تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.