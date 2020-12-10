شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البطريركية الأرثوذوكسية: تطوير منظومة التعليم أحد سبل مواجهة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذوكس، إن المنظومة التعليمية الآن تشهد تطورا غير مسبوق من طرق تعليم حديثة واهتمام بالبحث العلمى والأفكار والابتكارات والتعلم عن بعد، والاهتمام بمادة الأخلاق ضمن المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن ذلك يعد من سبل مكافحة الفساد وغرس الأخلاق في النشأ، وأضاف خلال مؤتمر محافظة القاهرة لمكافحة الفساد، أن الكنيسة القبطية فى مواجهة الفساد حيث تهتم بكل طفل منذ نعومة اظافره، وتربى الإنسان أن يكون صالحا لنفسه وأهله ووطنه وخادما للجميع وتعلم الكنيسة الإنسان الصلاح والتعاليم الإلهية السامية حتى يكون صالحا للبشرية، موضحا أن مواجهة الفساد ممكنة فنحن نؤمن بالله والضمير الصالح، ونشكر القيادة الحكيمة الرئيس السيسى على بناء الدولة .

وتنظم محافظة القاهرة مؤتمر فى إطار اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد كبير من قيادات المحافظة.

ويحتفى العالم فى التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.