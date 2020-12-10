فيلم تسجيلى لطلاب من أجل مصر عن الحركة الطلابية منذ 150 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة لقاء موسعا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة ، اليوم الخميس ، انطلق بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية . واستعرض الفيلم التسجيلى ، الحركة الطلابية منذ 150 عاما عن دور الطلاب فى تطوير الحياة السياسية فى مصر وانطلاقها من جامعة الأزهر عند تشكيل المجاورين بهدف تشكيل معارضة للأتراك العثمانيين المحتلين للبلاد وخروج تظاهرات حاشدة لمقاومة المحتل العثمانى ثم دعم الأنشطة الطلابية بدعم من الزعيم مصطفى كامل ومشاركة الطالبات المصريات بهوية وطنية. وذكر الفيلم التسجيلى، 1935 شارك الطلاب المصريين لعودة دستور 1923 والمطالبة باستقلال البلاد وفى إعفاء نكسة 1967 ولدت حركة طلابية جديدة واشتدت حدة الغضب الطلاب رفضا للهزيمة وخرجت مظاهرات طلابية من أغلب الجامعات أبرزها القاهرة وعين شمس ، لمحو اثار العدوان الإسرائيلى ورفض الهزيمة. وأكد الفيلم، عقب 25 يناير سيطرت جماعة الإخوان على مقاليد الأمور وفرضوا سيطرتهم داخل الجامعات باستغلال حالة الانفلات وتؤدى الأوضاع داخل الجامعات ومعوثورة 30 يونيه انحسرت الحركات الطلابية فى 3 محاور الاولى داعمة للقوات المسلحة والمرخلة الانتقالية ووزير الدفاع آنذاك الرئيس السيسى، والقسم الثانى الإخوان والتيارات التابعة لها، والأخير الحركات الطلابية المناهضة.

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