شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يكرم خفيرا أصيب أثناء عمله بسبب اقتحام مزلقان كلابشة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة محمد ياسين أحمد، خفير مزلقان كلابشة بأسوان، لتكريمه وتحفيزه لإخلاصه وتفانيه في عمله، والذى أدى لتعرضه لإصابة بجرح غليظ بالعين اليمنى أثناء قيامه بواجبات عمله. كما أصدر رئيس الهيئة تعليماته بعلاج خفير المزلقان بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وإجراء اللازم مع تكفل الهيئة بتكاليف علاجه وإجراء الجراحات اللازمة لحالته. يذكر أنه بتاريخ 28 نوفمبر الماضى، أصيب المذكور أثناء تأدية عمله، جراء اصطدام سيارة نقل بضلفة مزلقان كلابشة ما أدى إلى سقوط الضلفة. وناشدت الهيئة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام التام بتعليمات السلامة بالهيئة عند عبور المنافذ الشرعية للحفاظ على أرواحهم وأرواح العاملين وسلامتهم وانتظام حركة مسير القطارات.

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