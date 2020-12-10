شكرا لقرائتكم خبر عن 14 طالبا يتقدمون بأوراق الترشح بالانتخابات الطلابية لجامعة القاهرة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طلاب جامعة القاهرة التقديم والترشيح للانتخابات الطلابية بكليات جامعة القاهرة حيث بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا استمارة الترشح 369، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين حتى الآن 14 طالبا على مستوى كليات الجامعة، ومن المقرر أن يواصل الطلاب التقديم بمكاتب إدارة رعاية الشباب بالكليات حتى الساعة الثالثة عصرا موعد غلق باب الترشح .
وتطبق جامعة القاهرة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال عمليات سحب الاستمارات والترشح من حيث الالتزام بارتداء الكمامات الطبية للطلاب بالإضافة إلى مراعاة إجراءات التباعد وتنظيم دخول الطلاب لمنع التزاحم.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 طالبا يتقدمون بأوراق الترشح بالانتخابات الطلابية لجامعة القاهرة حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.