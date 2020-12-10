شكرا لقرائتكم خبر عن 14 طالبا يتقدمون بأوراق الترشح بالانتخابات الطلابية لجامعة القاهرة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طلاب جامعة القاهرة التقديم والترشيح للانتخابات الطلابية بكليات جامعة القاهرة حيث بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا استمارة الترشح 369، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين حتى الآن 14 طالبا على مستوى كليات الجامعة، ومن المقرر أن يواصل الطلاب التقديم بمكاتب إدارة رعاية الشباب بالكليات حتى الساعة الثالثة عصرا موعد غلق باب الترشح .

وتطبق جامعة القاهرة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال عمليات سحب الاستمارات والترشح من حيث الالتزام بارتداء الكمامات الطبية للطلاب بالإضافة إلى مراعاة إجراءات التباعد وتنظيم دخول الطلاب لمنع التزاحم.