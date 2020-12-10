شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن نصائح للوقاية من الأمراض الصدرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الخاصة بالوقاية من الأمراض الصدرية والتي منها عدم العطس في وجة الآخرين مع استخدام المناديل والإبتعاد عن مصادر العدوى مع استخدام الكمامات والحصول علي التطعيمات اللازمة، وأوضحت وزارة الصحة والسكان ضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بأعراض مرضية في الصدر وتجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدلها بالوجبات الصحية والحرص علي الحصول علي قسط من الراحة مع التطهير المستمر للأسطح وعدم البصق في الأرض مع ممارسة التمارين الرياضية .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر المتاح على الهواتف.