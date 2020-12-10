شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تتلقى 187 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، وذلك لمدة شهر إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر الجارى وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام 2020.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة التى اتخذتها الحكومة والتى تأتى مراعاة للبعد الاجتماعى واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمد فترة قبول وتلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقى الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية،واستجابة أيضا لمطلب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين فى القرى الاكثر احتياجا بهدف الحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية مشيراً ان محافظة الجيزة قد تلقت اكثر من 187 الف طلب تصالح حتى الان وتشهد اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين للتقدم بطلبات التصالح، مناشداً كافة المواطنين الراغبين فى التصالح بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة والاستفادة من المهله التى تم مدها لتقنين اوضاعهم.