شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يوضح سبب تهدئة سرعة القطارات بين محطتى العتبة و محمد نجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن سبب تهدئة القطارات والمسير بسرعة 20 كم بين محطتى العتبة و محمد نجيب بإتجاه المنيب بالخط الثانى وذلك لوجود أعمال صيانة بالسكة فى هذه المنطقة وعلى الفور تم الإنتهاء من الصيانة اللازمة حيث أستغرق ذلك 30 دقيقة فقط وعودة سرعة القطارات إلى طبيعتها بالسرعة المعتادة .
مؤكدة على أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة بالإتجاهين ولا يوجد بها اى اعطال.
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