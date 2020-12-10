شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 26 صيادا من الغرق بعد تعطل مركبهم فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت مركب صيد 16 صيادا من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، من الغرق بعد تعطل مركبهم بعرض البحر الأحمر أثناء رحلة صيد، وظلوا يقاوموا غرق المركب حتى وصل مركب آخر لإنقاذهم، ومع إنزال اخر صياد غرقت المركب داخل المياه فى لحظات.

وقال السيد حسين محمد السيد الزينى 40 سنة أحد الصيادين الناجين، من مدينة المطرية، نحمد الله على عودتنا مرة أخرى على الرغم من أن فقدان كل شئ بداخلها حتى ملابسنا وطعامنا غرق معه.

وأضاف عشنا أصعب 3 ساعات فى حياتى، ولا أريد أن اتذكرهم فقد عشت الموت فى كل لحظة فيهم، ولم أرى رعب فى حياتى كما رأيته فى هذه الرحلة والتى مهما حاولت أن أتذكر تفاصيلها لن أستطيع.

وقال الزينى، إننا خرجنا من يوم السبت الماضى وكنا 26 صياد من مدينة المطرية وليلة الأربعاء الماضى بدأت المياه تدخل المركب، تجمعنا لتشغيل ماكينة شفط المياه لنضحها لكن الماكينة توقفت بعد أن علت المياه عليها وبدأنا ننضح المياه بأيدينا لكن المياه تزداد ونحن فى عرض البحر بدأنا نحاول الاستغاثة ولم تكن فيه شبكة للتليفون المحمول، تأكدنا أننا سنموت جميعا غرقى فى المكان، أقرب مركب كان على بعد 3 ساعات منا بدأنا نقاوم المياه واعتمدنا على الشباب الموجود لم نتوقف طوال 3 ساعات حتى ارتفعت المياه داخل المركب وبدأت تغوص فى المياه، كنا نحاول ان نكون بجوار بعض حتى نعيش معا أو نموت معا.

وأضاف، عادت لنا الامل والروح مرة أخرى بعد أن شاهدنا المركب المنقذ بدا يظهر لنا فى الأفق، و نزلنا و بدأنا نسبح فى المياه لنصل إليه والتعلق به وكان معنا رجل مسن عدنا للمركب لنبحث عنه حتى وصلنا إليه ودخلنا جميعا للمركب المنقذ وما هى إلا ثوانى حتى شاهدنا غرق مركبنا أمام أعيننا.

وأشار، إلى أننا عدنا مع مركب عائد إلى الغردقة، ومكثنا هناك لأكثر من 12 ساعة حتى انتهت إجراءات عودتنا، ورجعنا بعد أسبوع إلى بيوتنا بعد أن فقدنا كل شئ.