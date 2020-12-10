وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها العراقى آفاق التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الصحة والبيئة العراقى الدكتور حسن محمد التميمي مع وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد حال وصوله إلى جمهورية مصر العربية مع الوفد الوزاري، ووفقا لبيان وزارة الصحة العراقية، تم خلال اللقاء مناقشة أُطر التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا والتأكيد على تواصل الفرق العلمية العراقية والمصرية حول البروتوكولات العلاجية وعلاج المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية اسوة بالمواطن المصري وادامة التعاون من اجل السيطرة والقضاء على هذا الوباء والتعاون الصحي المشترك في كافة المجالات بما يسهم تقديم خدمات متميزة للمواطن العراقي والمصري على حد سواء.

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