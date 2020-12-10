شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن موعد انطلاق مؤتمر الجامعة الدولى حول جامعات الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور وعضوية الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق والعميد الأسبق لهندسة عين شمس والدكتور أحمد رفعت عميد كلية العلوم الأسبق، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين بالمجلس وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات منها بحث سبل مشاركة القطاع من خلال (كليات القطاع الطبي – كليات قطاع العلوم الإنسانية والتربوية – كليات قطاع العلوم الهندسية – كليات قطاع العلوم الأساسية) في مؤتمر الجامعة الدولي في شهر أبريل 2021 والذي ينعقد تحت عنوان جامعات الجيل الرابع ، مع التأكيد على أهمية المشاركة الطلابية الفعالة لإعداد كوادر بشرية مميزة فى مختلف المجالات.

كما ناقش الاجتماع آليات إنشاء البرامج البينية في المرحلة الجامعية الأولي في ضوء اللوائح للوقوف على أى عوائق قد تحول دون إنشاء تلك البرامج وذلك مواكبة لرؤية الدولة المصرية للنهضه العلمية والثقافية والاقتصادية المستقبلية.

كما تبنى القطاع برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود فكرة التعاون والتنسيق بين الأقسام ذات التخصص المتشابه فى كليات الجامعة فى مجالات الدراسة والبحث في إطار اعداد متميز لخريج جامعة عين شمس والتوحيد القياسى لمهارات الخريج.