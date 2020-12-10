شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من ملامسة اليد للعين والأنف والفم دون غسلها للحد من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة والسكان من ملامسة العين والأنف والفم باليدين دون غسلها للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا وتابعت وزارة الصحة إن النظافة الشخصية هامة للغاية ويجب الإلتزام بها .

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم : على جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من عدوى كورونا، مضيفة أن الكمامة هامة للوقاية من فيروس كورونا ، كما أن التباعد الاجتماعي ضرورى مع البعد عن التزاحم.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105.