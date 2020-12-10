شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ⁧‫حياة_كريمة‬ غدا وبعد غد السبت للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (جنوب سيناء - الوادي الجديد - الغربية - الدقهلية - الجيزة).

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وسبق أن اعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 68 قافلة طبية مجانية خلال الفترة من يوم 1 ديسمبر وحتى منتصف الشهر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والم

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