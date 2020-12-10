شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بفصل معاون بالنيابة العامة من عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 674 لسنة 2020، بفصل عمر حسن علي حسن حماد، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله بغير الطريق التأديبى.



نص القرار

وجاء نص القرار في المادة الأولي، "يفصل السيد/ عمر حسن علي حسن حماد - معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله بغير الطريق التأديبى".

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي وزير العدل تنفيذه.