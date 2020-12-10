شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: بدء العمل فى مصنع عربات السكك الحديدية مطلع 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس يحيي زكى رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لتطوير المنطقة ودفع العمل فيها بشكل جيد، موضحًا أن مطلع العام الجديد سيشهد بدء العمل فى مصنع قطارات عربات السكك الحديدية التى تعمل بالكهرباء وجارى توقيع عقد تأسيس الشركة.

وأضاف زكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن هناك مشروع كبير في مجال البتروكيماويات بمنطقة العين السخنة وسيبدأ العمل به بشكل كبير، وهناك عدد من الاستثمارات الأخرى بالمناطق الصناعية سواء في منطقة العين السخنة أو بورسعيد، بالإضافة إلى بعض الاتفاقات جاري إنهاؤها فيما يخص بأرصفة الموانئ في شرق بورسعيد وجزء آخر في السنة، وكل ذلك سيدخل حيز التنفيذ بداية من الربع الأول من العام المقبل.

وتابع، "هذه المشروعات لها أهمية كبيرة كونها تساعد على رفع قيمة الناتج المحلى وهو ما يوفر استثمارات مباشرة كما أنه يجتذب استثمارات أجنبية ويحقق تنمية حقيقية على أرض الواقع بما يحقق فرص عمالة ووظائف جديدة باستمرار، مضيفا: "لدينا عدد لا بأس به من الفرص التى أتيحت بشكل فعلي لكن طموحنا أكبر من ذلك كثيرًا، فنحن نطمح إلى توفير فرص عمل جيدة ومتاحة باستمرار".

وأردف: "لدينا استثمارات ضخمة تقترب من 18 مليار دولار وننتظر استثمارات ومشروعات جديدة خلال العامين المقبلين من أجل مضاعفة هذا الرقم، وناقشنا قواعد تشغيل المشروعات الجديدة التي ستبدأ في الربع الربع الأول من العام المقبل".