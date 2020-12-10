شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تتسلم الحقيبة الدبلوماسية لأصوات المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الحقيبة الدبلوماسية من وزارة الخارجية، والتى تحتوى على أصوات المصريين بالخارج التى أدلوا بها خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك تمهيدا لإضافتها إلى أصوات المصريين بالداخل وإعلان النتيجة النهائية يوم الاثنين المقبل.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان الخارج تلقت على مدار أيام 6 و7 و8 ديسمبر، أصوات المصريين بالخارج عبر البريد المستعجل وقام رؤساء اللجان عقب انتهاء التصويت بفض محتويات كل صندوق وفتح المظاريف، وتفرغ كل منها فى محضر يثبت فيه عدد من أدلوا بأصواتهم والعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، ووقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة.

وتابعت: أنه بعد انتهاء تلك الإجراءات تم تحرير محاضر الفرز وإرسالها بصورة مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسليمها إلى اللجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين في الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية والتي تولت إعداد محاضر فرز مجمع لكل دولة، وكذلك محضر فرز لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج، والتي تسلمتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها وضمها لأصوات الداخل.

وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية، هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.