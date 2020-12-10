مصدر كويتى: استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر قريبا جدا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر كويتى مسئول، عن تحركات من قبل الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، لعودة تشغيل رحلات الطيران بين الكويت ومصر؛ وذلك للرحلات المغادرة من الكويت بطريقة مباشرة أولا، تمهيدا لتشغيل الرحلات التجارية بين البلدين الشقيقين ذهابا وإيابا في القريب العاجل.

وقال المصدر -في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، استقبلت يوم الثلاثاء الماضي خطابا رسميا من شركة مصر للطيران، بطلب تشغيل الرحلات المغادرة من الكويت إلى مصر وذلك تسهيلا لعودة العمالة المصرية الراغبة في السفر، وتسهيلا للإجراءات، بدلا من لجوء الجالية المصرية في الكويت، إلى جهة وسيطة (ترانزيت) للعودة إلى وطنها.



وأشار إلى أن سلطات (الطيران المدني) الكويتية بحثت الأمر في اجتماع عقدته على مدار اليومين الماضيين وذلك لترتيب الأفكار والرؤى، وإبلاغ شركات الطيران الكويتية والوقوف على مدى استعدادها لذلك، مضيفا :"إن موعد تشغيل رحلات العودة للمصريين قريبا جدا".



كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أول أغسطس الماضي، حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية؛ لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حيث شمل القرار كل من مصر والهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنجلاديش والفلبين‏ وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيريلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ولبنان وهونج كونج وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومينيكان وكوسوفو.



وقامت سلطات (الطيران المدني) الكويتية في وقت لاحق بحذف سنغافورة من القائمة وإضافة كل من أفغانستان، وفرنسا، والأرجنتين، واليمن، ليصل إجمالي عدد الدول المحظورة إلى 34 دولة، مع تأكيدها على مراجعة القائمة، سواء للحذف أو الإضافة كل عشرة أيام.