هيئة قناة السويس: زيادة عبور السفن خلال نوفمبر 1.2% مقارنة بالعام الماضى

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بيان مجلس الوزراء

وأشارت هيئة قناة السويس، إلى أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التى انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، نجحت فى تقليل التأثير السلبي لأزمة كورونا، وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة، حيث سجلت حركة التجارة العابرة بالقناة عبور نحو 1614 سفينة خلال نوفمبر 2020بزيادة بلغت 1.2% مقارنة بـ 1594 سفينة خلال نوفمبر 2019. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50% تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا ، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50%، تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.وأشارت هيئة قناة السويس، إلى أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التى انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، نجحت فى تقليل التأثير السلبي لأزمة كورونا، وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة، حيث سجلت حركة التجارة العابرة بالقناة عبور نحو 1614 سفينة خلال نوفمبر 2020بزيادة بلغت 1.2% مقارنة بـ 1594 سفينة خلال نوفمبر 2019. كما حققت إيرادات القناة نحو 488.1 مليون دولار خلال نوفمبر 2020، مقابل 476.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 2.4%.

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