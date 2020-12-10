وزارة الصحة: 86.9% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من فيروس كورونا 86.9% فى جميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بعد ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس لــ 104074 حالة حتى اليوم.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و 6832 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر المتاح على الهواتف.