شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تراجع السفن المارة بقناة السويس تزامنا مع موجة كورونا الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50% تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا. وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد نفى أمس ما تردد من أنباء بشأن وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة".

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