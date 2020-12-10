شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة يستعرض الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء فى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك من خلال المشاركة في الحدث الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع البعثة الدائمة لبيرو والبعثة الدائمة لكولومبيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفى إن جمع الحدث ممثلين عن الدول، والمؤسسات الدولية المالية، والهيئات الأكاديمية، حيث جدد الحضور تعهداتهم الخاصة بمكافحة الفساد، ومضاعفة الجهود الوطنية والدولية للتصدي لكافة أشكاله خاصة خلال التعافي من جائحة الكورونا، معربين عن التطلع لما ستسفر عنه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة الخاصة بمكافحة الفساد من نتائج، التي ستعقد بنيويورك في يونيو 2021.

أكد السفير محمد إدريس خلال الحدث على تقدير مصر لمجهودات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الفساد، وذلك بالرغم من الظروف الضاغطة التي فرضتها جائحة الكورونا، وأشار إلى مشاركة القاهرة الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم العالمي من خلال تنظيم ورشة عمل افتراضية خاصة بحماية الرياضة من الفساد، كما استعرض الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد والقائمة على تأكيد مبادئ سيادة القانون، وترسيخ المساءلة والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني.

أوضح المندوب الدائم في نهاية كلمته عزم مصر استضافة مؤتمر الدول الأطراف التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021، بمدينة شرم الشيخ، مشدداً على أهمية التعاون الدولي ودفع العمل المتعدد الأطراف لمواجهة آفة الفساد وتداعياتها العابرة للحدود.