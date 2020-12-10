شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تعقيم المدارس مقار جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على المديريات التى جرت فيها جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بتعقيم المدارس التى كانت معدة كمقار للناخبين، موضحة أن التعقيم يتم بشكل دورى فى المدارس كإجراء احترازى من كورونا. وأوضحت المصادر، أن الوزارة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الطلاب للكمامات وأيضا أعضاء هيئة التدريس والأمور مستقرة فى المدارس. وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد الإصابات بفيروس كورونا، بين الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة،موضحا إن من 300 إلى 500 طالب أصيبوا بكورونا و80% منهم تعافوا من الفيروس. وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإجراءات الاحترازية التي جرى تطبيقها على المدارس حققت نتائج إيجابية كبيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: تعقيم المدارس مقار جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.