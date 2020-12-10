شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 582 حكماً قضائياً في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الخميس، حملة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 582 حكم قضائي ما بين ضبط حكم جنايات وتنفيذ 130 حكم حبس جزئي و24 حكم حبس مستأنف و302 أحكام غرامات و125أحكام المخالفات.
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