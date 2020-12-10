شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف بالمجان علي 700 مواطن من أهالي الإسماعيلية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمنيا بأعمال التنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الإسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 9 و10 ديسمبر الجاري، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر».

وقال العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وكذا ضمت القافلة الطبية مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وتم الكشف على عدد 700 من المواطنين خلال اليوم الأول لعمل القافلة الطبية

وشدد «ابو كريشة»، بتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملات القومية والمبادرات الرئاسية ومنها مبادرة حياة كريمة والتي تعد من أهم المبادرات التي ترسخ لمفهوم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وذلك عن طريق الدعم اللوجستي أو المشاركة بفاعلية .