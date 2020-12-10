شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية في جامعة الإسكندرية وسط إجراءات «احترازية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق ماراثون الانتخابات الطلابية في جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، إن الانتخابات تجرى بـ20 لجنة جرى تخصيصها لتلقي طلبات الترشح وإجراء الانتخابات الطلابية، مشيراً إلى أن كل مقر به لجنة سداسية برئاسة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من إدارة الشؤون القانونية وممثل من إدارة رعاية الشباب وطالبان.

وأوضح «جمال» - في تصريحات لـ«المصرى اليوم» - أنه لأول مرة في جامعة الإسكندرية يُسمح للطلاب من غير المسددين المصروفات الجامعية بالترشح في الانتخابات، فيما يتم استبعاد أي طالب صدرت بحقه عقوبة تأديبية، أو لم يمارس نشاطاً طلابياً سواء ثقافيا أو اجتماعيا أو دينيا أو رياضيا.

وأوضح أن الجدول الزمني للماراثون الانتخابي الأول في زمن الكورونا يتضمن فتح باب الترشيح وتقديم الاستمارات اليوم الخميس 10 ديسمبر من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء، وإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم 12، ثم تلقي طلبات الطعون يوم 14 والفحص يوم 15، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16، وبدء الدعاية الانتخابية يوم 17، وإجراء الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج في الكليات يوم 20، وإجراء جولة الإعادة يوم 21، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجاري.

بدوره، تعهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بالعمل على إتاحة بيئة تنافسية عادلة في الانتخابات الطلابية، مشيرا إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات في جو ديمقراطى، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة، مؤكداً أنه ستتم مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية.

وشدد على أهمية حث الطلاب على المشاركة في خوض انتخابات الاتحادات الطلابية؛ تحقيقا لمفهوم الديمقراطية والحرية، لإخراج أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية المجتمعية، للنهوض بمصرنا الحبيبة، مؤكداً على عمداء الكليات ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية لتتم بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة وتقديم أفكار ورؤى إبداعية تعكس استراتيجية الجامعة في بناء شخصية قوية لطلابها قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.

وأكد على كافة العمداء ضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة في العملية الانتخابية، وأن تتم بديمقراطية تامة وبدون حدوث أي مشكلة للطلاب سواء المترشحين أو المصوتين.