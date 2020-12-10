شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نواب ونائبات قادمات»: زيارة السيسي لفرنسا ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا ولقاءه بالرئيس إيمانويل ماكرون وكل أطياف الإدارة الفرنسية، وكانت رسالة مهمة بشأن علاقة البلدين وتحالفهما في عديد من الملفات، لاسيما أمن المتوسط ومواجهة الإرهاب والاتجار بالبشر.

وأضافت «شاكر» في تصريحات صحفية، الخميس، أن «زيارة رئيس أكبر وأهم دولة بالشرق الأوسط، لرئيس واحدة من أهم دول أوروبا، حدث يلفت الأنظار ويجبر أطرافا عديدة على إعادة ترتيب أوراقها وتغيير طريقة تعاملها مع ملفات المنطقة»، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس حملت إشارات واضحة بشأن صلابة الإدارة المصرية، والخطوط الحمراء فيما يخص الأمن القومي والمصالح الوطنية وحقوق الإنسان وفق الرؤية الوطنية«.

وأشارت إلى «خطورة إغفال التوترات التي تمر بها المنطقة وإصرار بعض الدول على التدخل في شؤون دول أخرى وزعزعة استقرارها والتغاضي عنه وهو ما اتفق عليه الرئيسين فيما يخص الشأن الليبي، كما توافق الرئيسين حول القضية الفلسطينية وحل الدولتين هو بحدود ٦٧ هو الحل الأمثل لاستقرار المنطقة»، مؤكدة أن «الرئيس السيسي أظهر مدى ثقل مصر السياسي والتغير النوعي والاستراتيجي خلال حواره حول ملف حقوق الإنسان».