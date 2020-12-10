«الإنذار المبكر وإدارة الأزمات».. دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية دورة تدريبية بعنوان «الإنذار المبكر وإدارة الأزمات»، على مدار يومين، بواقع 3 جلسات يوميًّا، بالإضافة إلى ورشة عمل تفاعلية للمشاركين.
من جانبه، أوضح اللواء طيار دكتور هشام الحلبي؛ المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أهمية دور نُظُم الإنذار المبكر في تحقيق الأمن القومي للدولة، وكيفية تصميم نُظُم الإنذار المبكر، والأسس والاعتبارات، الواجب مراعاتها عند التخطيط لها، بالإضافة إلى كيفية تطبيق آليات الإنذار المبكر؛ لتحقيق الهدف من المنظومة.
وأكد «الحلبي» أن الإنذار المبكر عملًا مستدامًا طويل الأمد وليس مؤقتًا، كما أنه جزء من استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث، وتبني الثقة في نُظُم الإنذار المبكر من خلال الشفافية والواقعية، بالإضافة إلى أنه لابد من تقييم منظومة الإنذار المبكر باستمرار لتحديد نقاط الضعف والقوة، والاستفادة من الخبرات الدولية بما يتلاءم مع البيئة المصرية.
وشارك في الدورة عدد من خريجي أقسام العلوم السياسية والإعلام والحقوق.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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