وزير التموين يصل الإسكندرية لبدء جولة تفقدية بعدد من مخازن الجملة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، لبدء جولة تفقدية تشمل المرور على عدد من الأنشطة التموينية المتنوعة للوقوف على سير العمل بها والاطمئنان على الوضع السلعي في المحافظة.

ولدى وصوله، استقبله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومحمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، وسليمان الطيب، مدير عام الرقابة التموينية.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية لـ«المصري اليوم»، إن الوزير يفتتح أنشطة تموينية جديدة من بينها سلسلة تجارية، وتبدأ نقطة انطلاق الزيارة من مخازن الجملة بداخل شركة النشا والخميرة بمحور المحمودية.

ولفت إلى أنه سيتم المرورعلى عدد من مخازن الجملة والمخابز البلدية لتفقد المنظومة، فضلاً عن المرور على المطاحن للاطمئنان على الأوضاع داخل المحافظة، وذلك في إطار سياسة عامة ينتهجها الوزير الفترة الأخيرة بالمرور على المحافظات.

وزير التموين يصل الاسكندرية لبدء جولة تفقدية للمجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة ويفتتح سلسلة تجارية جديدة (صور)

وزير التموين يصل الاسكندرية لبدء جولة تفقدية للمجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة ويفتتح سلسلة تجارية جديدة (صور)

وزير التموين يصل الاسكندرية لبدء جولة تفقدية للمجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة ويفتتح سلسلة تجارية جديدة (صور)