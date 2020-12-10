شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «محو أمية أهالي الإسكندرية» لتوعية مزارعي قرية البصرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية قافلة إرشادية تحت شعار «محو أمية أهالى الإسكندرية»، الخميس، لتوعية المزارعين بضرورة محو أميتهم.

وقال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، إن المديرية أقامت قافلة إرشادية بقرية البصرة بالتعاون بين المديرية ومراقبة تعاونيات بنجر السكر وهيئة تعليم الكبار حول مبادرة محو أمية أهالي الإسكندرية، وذلك بمقر جمعية البصرة التابعة لمراقبة بنجر السكر.

ودعا الأهالي إلى أهمية استفادة أهل القرية من الفرص الممنوحة لهم من الهيئات الحكومية والمشاريع التنموية التي تستهدف تحسين الحالة المعيشية لهم.

واستعرض المهندس محمد أحمد عوف، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي في المديرية، بالشرح بعض النقاط التي تتعلق بمبادرة محو أمية الكبار والفئات المستهدفة وكيفية إقامة فصل محو أمية والشروط الواجب توافرها في القائمين بالعمل في محو الأمية، وكذلك مميزات العمل والعائد المادي والتدريب المقدم للراغبين في العمل.

وتحدثت المهندسة فيفيان فرج، مسؤولة التنمية الريفية بالمديرية، المسؤولة عن برامج محو الأمية، عن الخدمات التي تقدمها التنمية الريفية للسيدات في القرى وأوجه التعاون بين التنمية الريفية والجهات المختلفة، والتي تنفذ لصالح السيدات، حيث ناقشت الخدمات المتاح تقديمها للسيدات في القرية.

وعقب القافلة تم التوجه إلى بعض الأماكن المقترح إقامة فصول محو الأمية بها لمعاينتها وتحديد أوجه الاحتياجات بها لتكون مجهزة على الوجه الأمثل لاستقبال الدارسين.

تدشين مبادرة "محو أمية أهالى الاسكندرية" لتوعية مزارعى قرية البصرة .. وزيارة ميدانية لمعاينة الفصول (صور)

تدشين مبادرة "محو أمية أهالى الاسكندرية" لتوعية مزارعى قرية البصرة .. وزيارة ميدانية لمعاينة الفصول (صور)

تدشين مبادرة "محو أمية أهالى الاسكندرية" لتوعية مزارعى قرية البصرة .. وزيارة ميدانية لمعاينة الفصول (صور)

تدشين مبادرة "محو أمية أهالى الاسكندرية" لتوعية مزارعى قرية البصرة .. وزيارة ميدانية لمعاينة الفصول (صور)

تدشين مبادرة "محو أمية أهالى الاسكندرية" لتوعية مزارعى قرية البصرة .. وزيارة ميدانية لمعاينة الفصول (صور)