شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمة الطبية لأكثر من ٣٩ ألف منتفعة ضمن حملة «حقك تنظمي» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» ضمن المرحلة الأولي، قدمت اليوم الخدمة الطبية لعدد ٩٥٥٦ منتفعة، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن إلى ٣٩٧٩٩ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع عدد ٢١١ عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية يتم تقديم خدمة الإخصائي بهما، وعدد ١٣ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من ١٣٧ طبيبا، و٣٢٦ ممرضة، و٣٩٦ رائدة ومثقفة سكانية، فضلا عن عقد ندوات إعلامية توعوية حول أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفات، في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، ضمن المرحلة الأولي وهي: «الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، العاشر من رمضان، القرين، الصالحية الجديدة، القنايات، ديرب نجم، أبوحماد»، وتستمر لمدة ٥ أيام من ٦ إلى ديسمبر الجاري.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركة في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.