شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 3900 كرتونة مواد غذائية على المستحقين بالحسنة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة عن توزيع دفعة من المساعدات الغذائية والإنسانية على المواطنين المستحقين في مختلف القري والتجمعات، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه سيتم توزيع عدد 3000 كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام المصري، و900 بطانية من جمعية الهلال الأحمر المصري على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجًا والمطلقات والأرامل.

أشار «عفش» إلى توزيع المساعدات بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء وإدارة التضامن الإجتماعي بمدينة الحسنة.. مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد خلال توزيع المساعدات.