شكرا لقرائتكم خبر عن مع تزايد الإصابات بكورونا.. «الصحة» تحذر من خطورة 3 أنواع من الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة قواعد وإرشادات خاصة بارتداء الكمامات بطريقة آمنة، تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وقالت الوزارة إنه يجب الحفاظ على غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامات، مع ضرورة عدم استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، مشيرة إلى التخلص منها بعد استخدامها في سلة المهملات مغلقة.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم ارتداء الكمامات الفضفاضة أو الممزقة أو المبللة، لافتة إلى ضرورة نزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس وضرورة عدم ارتداء الكمامة على منطقة الذقن.

وتابعت الوزارة من الضروري الاحرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة، وعدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، وأخيراً تأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيداً.

وكان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأربعاء، هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و6832 حالة وفاة.