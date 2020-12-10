شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في المعاهد الأزهرية بشمال سيناء بعد توقف 3 أيام بسبب الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتظمت الدراسة في جميع المعاهد الازهرية بشمال سيناء، وخاصة الـ5 معاهد التي بها لجان انتخابية. وأكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية، أن الدراسة انتظمت في جميع المعاهد الازهرية وسط اجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد. وكانت المنطقة منحت المعاهد التي بها لجان انتخابية إجازة استثنائية لمدة يومين وهي معاهد بئر العبدالابتدائي، وبئر العبدالإعدادي بينين، معهد بئر العبدالإعدادي فتيات ومعهد بئر العبدالثانوي فتيات، ومعهد الحسنة اجازة استثنائية بسبب جولة الاعادة. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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