شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقرر إحالة المستشار رضا أسعد وكيل مجلس الدولة إلى المعاش (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 50 في 10 ديسمبر 2020، عددًا من قرارات رئيس الجمهورية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 672 لسنة 2020 بإحالة المستشار رضا محمد أحمد سعيد، وكيل مجلس الدولة، إلى المعاش.

كما نشرت الجريدة القرار رقم 670 لسنة 2020 بتعيين بعض السادة القضاة ببعض محاكم الاستئناف، وقرار رقم 671 لسنة 2020 برجوع تاريخ أقدمية السيد المستشار جميل إبراهيم على فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 672 لسنة 2020 بإحالة المستشار رضا محمد أحمد سعيد، وكيل مجلس الدولة، إلى المعاش، والقرار رقم 673 لسنة 2020 بعزل المستشار فايز عبدالله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، والقرار رقم 674 لسنة 2020 بفصل السيد عمر حسن على حسن حماد، معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

إحالة للمعاش وعزل وفصل.. قرارات للسيسي بشأن أعضاء هيئات قضائية (النص الكامل) by

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