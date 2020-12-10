شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بتخصيص أرض مملوكة للدولة فى "بدر" لإقامة مجتمع عمرانى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 645 لسنة 2020، بتخصيص مساحة بعض الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "حدائق العاصمة".

وجاءت في المادة الأولي من القرار، تخصص 29435.50 فدان تقريبا تعادل 123653646.19 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة، طبقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف "أ"، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "حدائق العاصمة"، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها قرار أيضا للرئيس يحمل رقم 646 لسنة 2020، بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام مساحات بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلي النشاط السياحي.

وجاءت في المادة الأولي من القرار، ووفق علي تغيير الغرض من استخدام المساحات المبينة بعد بإجمالي مساحة 36.50 فدان تقريباً تعادل 153371 م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلي النشاط السياحي.