شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة. وينشر ”الخليج 365” لقرائه خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة، كما يلى : - اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30%) على بعض المناطق من السواحل الغربية. شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط للرياح والرمال على بعض المناطق من غرب البلاد (السلوم - سيدي برائي - سيوة). - يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30%) على بعض المناطق من السواحل الغربية. شبورة مالية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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