شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وبلغاريا تبحثان سبل تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السفير د. بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ، والسفير خالد عمارة سفير مصر في صوفيا، مع ليوبين كانشيف نائب وزير السياحة البلغاري، وفريق العمل المعني بالتعاون مع مصر بوزارة السياحة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت الخارجية ، اليوم الخميس ، أن المُباحثات تطرقت إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلديّن في عام 2019، خاصةً فيما يخص الترويج للسياحة الوافدة في الدولتيّن، وتبادل الخبرات لإعادة إطلاق قطاع السياحة في ظل استمرار تحديات جائحة "كورونا".



وتم الاتفاق على انعقاد اللجنة الفنية المنبثقة عن مذكرة التفاهم في أسرع وقت لوضع برنامج عمل في الفترة القادمة بما يسهم في تشجيع السياحة الوافدة للبلاد.

وقال المسئول البلغاري أن نائبة رئيس الوزراء ووزيرة السياحة البلغارية تتطلع لإتمام زيارتها العام القادم لمصر لتفعيل التعاون في هذا القطاع الحيوي.

ومن ناحية أخرى.. عقد مساعد الوزير سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان البلغاري في مقدمتها رئيس لجنة السياسات الاقتصادية والسياحة، ورئيس لجنة الشئون الخارجية، وكذا رئيسة مجموعة الصداقة المصرية-البلغارية.



وأكد الجانبان خلال الاجتماعات على توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلديّن لدفع التعاون وتعظيمه في كافة المجالات، وأهمية تبادل وجهات النظر بشكل دوري لاستثمار جميع الفرص المتاحة لدفع العلاقات لآفاق أرحب.



وتم التأكيد كذلك خلال المُباحثات على حرص مصر على مزيد من تعزيز التجارة والاستثمارات المُتبادلة، والنظر في التعاون الثلاثي في أفريقيا، حيث أشار البرلمانيون البلغار إلى تضاعف حجم التجارة البينية بين مصر وبلغاريا عشرة أضعاف خلال العقد الأخير، وأنه هناك فرصة كبيرة للمزيد من التوسع التجاري.

وتطرقت المُباحثات كذلك إلى التطورات في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا والبلقان.



وثمن البرلمانيون البلغار دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار والأمن في الأقاليم الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وأكدوا حرص بلغاريا الدائم على التمسك بقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.