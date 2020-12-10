وزيرة الهجرة تنعى أول قس مصرى أرثوذكسى في كندا وأمريكا الشمالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، القمص مرقس مرقس عبد المسيح كاهن كنيسة القديس مارمرقس تورنتو، وأول قس مصري أرثوذكسي في كندا وأمريكا الشمالية. وقالت وزارة الهجرة ، إن القمص مرقس مرقس عبد المسيح ، تنيح بعد أكثر من نصف قرن من الخدمة الكهنوتية ويعد أكبر كهنة تورنتو - كندا، وهو أول كاهن رسم بيد القديس البابا كيرلس السادس لتورنتو، وله دور عظيم في دعم ومساعدة وربط ابناء المصريين بالخارج بوطنهم.

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