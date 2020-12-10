لقاءات الرئيس السيسي مع مسئولين فرنسيين وأخبار الشأن المحلي الأبرز في صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رونو لومير، وعدد من الشخصيات الاقتصادية في فرنسا، في ختام زيارته الناجحة لفرنسا التي استمرت 4 أيام، كما تناولت عددًا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي: أولوية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا خاصة في توطين الصناعة ونقل الخبرات"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى، في ختام زيارة ناجحة لفرنسا استمرت 4 أيام، سلسلة من اللقاءات، حيث أكد الرئيس السيسي، أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معرباً عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد، خاصةً على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة، وكذلك استغلال الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى في مصر والتحسن في المناخ الاستثماري، وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.

ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله بإن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عبر عن تهنئته للرئيس علي أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل علي السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس، ذلك بالإضافة إلى محورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس أعرب، في الوقت ذاته، عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة "نافال"، خلال استقباله أمس، بيير إيمريم بوميلييه، رئيس مجلس إدارة الشركة، مؤكداً ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لعملية تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التنفيذي لشركة “نافال” أكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوي العالم.

وأشارت "الأهرام" أن الرئيس السيسي، استقبل أمس السيد إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية"، حيث أكد الرئيس السيسي علي ضخامة التحديات التي تواجه المنطقة الأمر الذي يتطلب بالمقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وهو نهج إستراتيجي تلتزم به مصر للحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، بما ينعكس علي استقرار وأمن شرق المتوسط والشرق الأوسط بأسرهما.

كما استقبل الرئيس السيسي أنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أكد الرئيس ن النجاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر ما كان لها أن تتحقق بدون الدعم الكبير من قبل الشعب المصري العظيم الذي ساهم بشكل مباشر في مساندة إرادة الدولة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتسجيل تلك المؤشرات الإيجابية، وهو الأمر الذي يمثل دافعا محفزا للدولة للاستمرار في العمل وجهود التنمية في كافة المجالات ومناحي الحياة لتوفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" مؤتمر هيئة الرقابة الإداري بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتحت عنوان: رئيس الوزراء" الحكومة تبنت الشفافية وتعزيز كفاءة المؤسسات وتحسين الإدارة والخضوع للمساءلة"، ذكرت "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت بالتحول لدولة ديموقراطية مدنية حديثة، تمتلك منظومة تشريعية ومؤسسية للقضاء على الفساد، والحد من آثاره.

وذكرت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال كلمته أمس أمام المؤتمر الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث أكد مدبولي أن هناك عدة حاور تبنبتها الحكومة المصرية وأهمها محور الشفافية وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة والخضوع للمسائلة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الوزير حسن عبدالشافي، أكد في كلمته، عزم القيادة السياسية الصادق على مكافحة الفساد واقتلاع جذوره وإطلاق كل قدرات المجتمع المصري نحو التصديق لجميع أشكال الفساد ومنعه ومكافحته لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة في كل المجالات، مما سينعكس أثره على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حق الإنسان في حياة كريمة.

وتحت عنوان: "وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي الضمان الحقيقي للأمن والاستقرار"، ذكرت صحيفة "الأهرام"أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد أن الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن في ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي قد تهدد أمن مصر القومى، مشيرًا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تكثف من جهودها في اتجاه تنمية وتعمير سيناء، معرباً عن اعتزازه بقبائل وعواقل سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب مصالح الوطن العليا ودعمهم الدائم للقوات المسلحة للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من مقاتلي الجيش الثالث الميداني وذلك استكمالاً للقاءات الدورية التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مدبولي: حريصون على نجاح المشروعات المشتركة بين القاهر والرياض"، أن دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة المصرية على إنجاح صندوق الاستثمار المصري السعودي، وسوف تتحرك كل الأجهزة التنفيذية بمنتهى السرعة لتفعيل آليات العمل.

وأوضحت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية، ومسئولي الجانبين المصري والسعودي.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشاد بنتائج التنسيق الذي تم على مدار الفترة الماضية، وهو ما يعكس اقتناع البلدين الراسخ بأهمية ومحورية تعزيز التعاون الثنائى، والانخراط فى مشروعات تعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين، مسترشدين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتى تؤكد دوماً على ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة لتوطيد العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة.

وتحت عنوان "وزيرة التخطيط: برنامج الإصلاح الهيكلي يدعم دور القطاع الخاص.. وزيادة فرص العمل"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت في ندوة افتراضية تحت رعاية المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يشمل تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم ... كما يساعد الدولة المصرية في تشجيع النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال وتوطين الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.