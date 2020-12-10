شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.1% لشهر نوفمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 111.2 نقطة لشهر نوفمبر 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.1% عن شهر أكتوبر 2020. وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (25.0%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.3%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-4.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.4%) ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (-0.6%). وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.3%) لشهر نوفمبر 2020 مقابل (2.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.1% لشهر نوفمبر 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.