شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الموافقة على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2020/ 2021 ومخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الإعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة، وبالتزامن مع فتح باب الترشح وسحب الاستمارات اليوم الخميس، يرصد ”الخليج 365” الشروط الواجب توافرها للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية.

وحدد القانون رقم 2523 لسنة 2017 الشروط التى يجب توافرها للمشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات المختلفة، وبالتزامن مع قرب انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات التى من المقرر أن تجرى خلال الفصل الدراسى الأول بحسب نصوص القوانين المنظمة لها، ينشر ”الخليج 365” الشروط التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ويشترط فى من يترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات:

1- أن يكون متمتعا بجنسية مصرية

2 - أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة

3- أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه

4 -أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة

5 - أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى

6- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له

8- ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون