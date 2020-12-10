شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الانتهاء من إنشاء بحيرة وحاجز بمنطقة الجزيرة بوادى سفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، عن أن الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر تقوم حاليًا بتطهير آثار السيول السابقة وحفر أحواض تهدئة أمام سدود وادى البارود الأبيض لحماية مدينة سفاجا ضمن عملية حماية وادى القويح بمدينة القصير حيث وصلت نسبة التنفيذ للعملية 89%.

وأضاف سركيس فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتم أعمال إنشاء 4 بحيرات وسد وحاجز فرع وقناة صناعية بمدينة القصير، ووصلت نسبة التنفيذ 85%، وبحيرتين وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة لحماية قرية الزعفرانة بنسبة تنفيذ65%، وقناة صناعية وحاجز خلفها على بعض الأودية المؤثرة على راس غارب، حيث يجرى أعمال تجهيزات الموقع والتنسيق مع عدد من الجهات التى لديها مرافق فى نطاق الموقع.

وأشار سركيس إلى أنه تم خلال الأسابيع الماضية الانتهاء من أعمال إنشاء بحيرة وحاجز خلفها بمنطقة الجزيرة بوادى سفاجا وقد تم استلام الأعمال ابتدائيًا.

جدير بالذكر أن إستراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين مهمين، منهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاستراتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولى وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية، وكذلك الأعمال الجارى تنفيذها بـ من الأودية الفرعية بوادى وتير ذات التأثير المباشر على طريق نويبع – النقب الدولى.