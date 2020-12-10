شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي يزور الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، كريستيان برجر، بزيارة محافظة الإسماعيلية. وحظي السفير بترحيب حار من محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة، ورئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع. وزار السفير الأوروبي أنفاق قناة السويس الجديدة، وفي طريق العودة إلى القاهرة حرص على شراء المانجو المشهورة به الإسماعيلية. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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