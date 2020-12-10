شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مصر لا تصادر على وحدة الخليج.. وأزمتها مع قطر لها اشتراطات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الاسكندرية، إن مصر لا تصادر على وحدة الخليج بل يسعدها أن تعود اللحمة بين دول مجلس التعاون الخليجي فقوة المجلس لا تضرنا على الاطلاق ولكن عودة العلاقات المصرية القطرية شأن آخر، فأزمتنا معهم سابقة لمشكلة الدول الخليجية ولها بعض الاشتراطات.
أضاف «الفقي» خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، أن الخلافات الخليجية هي خلافات مرحلية تنتهي بالوقت، مشيرا إلى أن قطر فقدت جزء كبير من دورها في السنوات السابقة فلم تعد الدولة الاقرب إلى إسرائيل كما كانت في السنوات الماضية وكذلك التوتر الحادث في العلاقات الامريكية الايرانية كلها أشياء جعلت من قطر مضطرة للعودة إلى طاولة التفاوض والجلوس مع دول التعاون الخليجي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
119,702
-
تعافي
104,074
-
وفيات
6,832
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى الفقي: مصر لا تصادر على وحدة الخليج.. وأزمتها مع قطر لها اشتراطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.