شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مصر لا تصادر على وحدة الخليج.. وأزمتها مع قطر لها اشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الاسكندرية، إن مصر لا تصادر على وحدة الخليج بل يسعدها أن تعود اللحمة بين دول مجلس التعاون الخليجي فقوة المجلس لا تضرنا على الاطلاق ولكن عودة العلاقات المصرية القطرية شأن آخر، فأزمتنا معهم سابقة لمشكلة الدول الخليجية ولها بعض الاشتراطات.

أضاف «الفقي» خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، أن الخلافات الخليجية هي خلافات مرحلية تنتهي بالوقت، مشيرا إلى أن قطر فقدت جزء كبير من دورها في السنوات السابقة فلم تعد الدولة الاقرب إلى إسرائيل كما كانت في السنوات الماضية وكذلك التوتر الحادث في العلاقات الامريكية الايرانية كلها أشياء جعلت من قطر مضطرة للعودة إلى طاولة التفاوض والجلوس مع دول التعاون الخليجي.