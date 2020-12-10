شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: جميع السلع الغذائية متوفرة وتكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع الغذائية متوفرة وتكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما يتم طرح كافة المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

وأضاف الوزير، أنه يتم تأمين مخزون من السلع طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار توفير المنتجات والسلع الغذائية، وأن منافذ الشركات التابعة تمد الفروع ومنافذ التوزيع بكافة المنتجات، إضافة الى توفير السلع ضمن المقررات التموينية لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيها لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .