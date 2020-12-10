كورونا في 24 ساعة| 421 إصابة وتوجيه عاجل من "الصحة".. وهذه الفئات ممنوعة من تناول اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 16 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104074 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

19 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

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مخاوف وتحذيرات من استحواذ الدول الغنية على لقاحات كورونا

استشاري أمراض باطنة يكشف الفئات الممنوعة من تناول لقاح "كورونا"

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"المحامين" تؤجل جلسات حلف اليمين القانونية بسبب "كورونا"

رئيس أقسام الباطنة بعين شمس: لقاح "فايزر" يواجه مشكلة لوجستية في استخدامه في مصر

وزير تركي: إخضاع لقاح كورونا الروسي للتجارب في أنقرة

مسؤولون بريطانيون يدافعون عن سلامة لقاح فايزر بعد ظهور أعراض الحساسية

النمسا: استخدام لقاح كورونا الجديد على نطاق واسع قريبًا

دون حضور شعبي.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي

توجيه عاجل من الصحة بشأن مخزون الأكسجين الطبي بالمستشفيات في ظل كورونا

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مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: كوفيد-19 كشف شروخ مجتمعاتنا ونقاط ضعفها

هل يعدي مصاب كورونا دون أعراض الآخرين؟.. إليك ما قالته "الصحة العالمية"

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كورونا في إيران: تسجيل 295 حالة وفاة و 10223 إصابة جديدة