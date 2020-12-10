شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تكريم لمدير الإدارة العامة للشباب في كفر الشيخ لبلوغه سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقيم حفل تكريم لهشام غانم، مدير الإداره العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضه بكفرالشيخ، الأربعاء، لبلوغه سن المعاش، بحضور عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، والعشرات من العاملين من كافة الإدارات بالمديرية في ضيافة الادارة العامة للشباب.
وبدأ الحفل بكلمة تهنئة من العاملين بإلادارة العامة للشباب ألقاها مصطفى الخطيب، تبعتها كلمات من المهنئين واختتمت بكلمتى التهنئة من وكيلي المديرية للشباب والرياضة اللذان قدما لهشام غانم التهنئة وكل الامنيات الطيبة ببداية جديدة سعيدة كما تم تسليمه شهادة تقدير وبعض الهدايا الرمزية من زملاءه وتم التقاط بعض الصور التذكاريه معه.
ووجه هشام غانم الشكر لهما ولكل المهنئين، معبرا عن سعادته بتواجدهم ومشاعرهم الطيبة وتمنى للجميع دوام التوفيق.
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